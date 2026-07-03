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Taklit-tağşiş gıdalar güncellendi: 29 yeni ürün listede!

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Taklit-tağşiş gıdalar güncellendi: 29 yeni ürün listede!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 29 yeni ürün daha eklendi.

#1
Foto - Taklit-tağşiş gıdalar güncellendi: 29 yeni ürün listede!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

#2
Foto - Taklit-tağşiş gıdalar güncellendi: 29 yeni ürün listede!

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 2’si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 29 yeni ürün daha eklendi.

#3
Foto - Taklit-tağşiş gıdalar güncellendi: 29 yeni ürün listede!

Listede sucuk, pekmez, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünler yer aldı. Bir markanın ‘ısıl işlem görmüş dana sucuk’ ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

#4
Foto - Taklit-tağşiş gıdalar güncellendi: 29 yeni ürün listede!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yer alan bir firmanın da kavurma ürününde sakatat (kalp) ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

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