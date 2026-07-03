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Dünya Avustralyalı Papaz Müslüman oldu
Dünya

Avustralyalı Papaz Müslüman oldu

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Avustralyalı Papaz Müslüman oldu

Avustralya’da uzun yıllar kilise bünyesinde görev yapan ve toplumda tanınan isimlerden biri olan Gould David, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu.

Avustralya’da uzun yıllar kilise bünyesinde görev yapan ve toplumda tanınan isimlerden biri olan Gould David, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu.
İhtida sürecinin ardından “Abdurrahman” ismini alan eski papazın bu kararı, sosyal medyada ve çevresinde geniş yankı uyandırdı.

 

İslamiyet’e Geçiş Süreci

Edinilen bilgilere göre, bir süredir İslam dinini ve Kur’an-ı Kerim’i yakından inceleyen Gould David, yaptığı derin araştırmalar sonucunda İslamiyet’in mesajından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. İslam’ın tevhid inancı ve sosyal adalet anlayışından etkilendiğini belirten David, Kelime-i Şehadet getirerek yeni bir hayata adım attı.

 

Abdurrahman İsmiyle Yeni Bir Başlangıç

Müslüman olduktan sonra Abdurrahman ismini alan eski papaz, bu kararın hayatında yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. İslamiyet’in huzurunu bulduğunu belirten Abdurrahman, bundan sonraki süreçte İslam’ı daha iyi öğrenip yaşamaya gayret edeceğini dile getirdi.

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