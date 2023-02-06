Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Mersin, Adana,Hatay ve Osmaniye’de hissedildi.