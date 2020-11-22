Deprem mi oldu? | Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. 30 Ekim'de İzmir'de 115 canın yaşamını yitirdiği 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından bölgede sık sık artçılar yaşanıyor. Peki, İzmir artçılar ne zaman biter?

Son dakika depremleri | Güncel deprem listesi

İzmir’de vatandaşlar bir yandan yaralarını sarmaya çalışıyor bir yandan da artçıların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Uzmanlar bölgedeki artçıların yaklaşık bir yıl sürebileceğini belirtiyor. İşte, son depremler: