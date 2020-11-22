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Gündem Son dakika depremleri | Güncel deprem listesi
Gündem

Son dakika depremleri | Güncel deprem listesi

Son depremler | Deprem gerçeği son dönemde sık sık kendini hatırlatıyor. 30 Ekim'de merkez üstü Ege Denizi Seferihisar açıklarında yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından bölgede pek çok artçı kaydediliyor. Peki, İzmir'de artçılar ne zaman bitecek? | Son dakika depremleri | Güncel depremler | Deprem mi oldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-22 01:17:00 -
Son dakika depremleri | Güncel deprem listesi

Deprem mi oldu? | Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. 30 Ekim'de İzmir'de 115 canın yaşamını yitirdiği 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından bölgede sık sık artçılar yaşanıyor. Peki, İzmir artçılar ne zaman biter?

Son dakika depremleri | Güncel deprem listesi

İzmir’de vatandaşlar bir yandan yaralarını sarmaya çalışıyor bir yandan da artçıların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Uzmanlar bölgedeki artçıların yaklaşık bir yıl sürebileceğini belirtiyor. İşte, son depremler:

 

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