Son dakika! Depremin yaşandığı Tokat'ta okullar tatil edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin meydana geldiği Tokat'ta okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonla bağlandığı TRT Haber'de, depremin meydana geldiği Tokat'ta okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Tokat Valiliğinden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde okullarda Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.
Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.
Yozgat'ın 3 ilçesinde de tatil edildi
Yozgat’ın 3 ilçesinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.
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