Son dakika deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?
Deprem kaç şiddetinde oldu güncel | Deprem kendini sık sık hatırlatıyor. 6,6’lık depremin ardından Ege Denizi’nde peş peşe depremler oluyor. Peki, bugün deprem oldu mu? | Deprem kaç şiddetinde oldu? | Artçılar ne zaman bitecek?
Deprem son dakika | Milyonlarca kişi internette sık sık ‘Bugün deprem oldu mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İzmir’e yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede peş peşe artçılar yaşanıyor. Peti, İzmir artçılar ne zaman bitecek?
Son dakika deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?
İzmir’de yaşayanlar artçı sarsıntılardın ne zaman biteceğini merak ediyor. Uzmanlar 6,6 büyüklüğündeki bir depremin artçıların yaklaşık bir yıl süreceğini belirtiyor.