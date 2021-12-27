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Yaşam Son dakika deprem | Deprem mi oldu?
Yaşam

Son dakika deprem | Deprem mi oldu?

Deprem nerede oldu? Türkiye aktif fay hatları olan bir deprem ülkesi. Bu gerçek sık sık kendisini hatırlatıyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel depremleri araştırıyor. Peki, deprem nerede ne zaman oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 09:33:00 -
Son dakika deprem | Deprem mi oldu?

Deprem kaç şiddetinde oldu? Pek çok kişi yeni günle birlikte depremin nerede ne zaman gerçekleştiğini araştırıyor. Peki, deprem mi oldu?

Son dakika deprem | Deprem mi oldu?

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendini hatırlatıyor. 26 Aralık Pazar akşamı Akdeniz’de iki deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Saat 18.15'te de 36 kilometre derinlikte merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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