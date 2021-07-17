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Yaşam Son dakika deprem
Yaşam

Son dakika deprem

Deprem mi oldu? Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek kendini zaman zaman hatırlatıyor. Pek çok kişi bugün ‘Deprem mi oldu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu? Deprem nerede ne zaman kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 10:47:00 -
Son dakika deprem

Türkiye bir deprem ülkesi ve zaman zaman yaşanan depremler bu gerçeği acı şekilde anımsatıyor. Yeni günle birlikte pek çok kişi depremin nerede yaşandığını araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede oldu?

Son dakika deprem

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 16 Temmuz saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.44'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

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