Türkiye bir deprem ülkesi ve zaman zaman yaşanan depremler bu gerçeği acı şekilde anımsatıyor. Yeni günle birlikte pek çok kişi depremin nerede yaşandığını araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede oldu?

Son dakika deprem

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 16 Temmuz saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.44'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.