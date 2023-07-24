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Ekonomi Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı açıklaması
Ekonomi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-24 20:27:00 - 2023-07-24 20:29:05
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının karşısında çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ekonomiye yönelik son dakika açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değildir.

Ülkemizin ve milletimizin hiçbir kazanımından en küçük geri gidişe müsaade etmeyeceğiz. İstikrar, güven, sürdürülebilirlik ekseninde yolumuza devam edeceğiz.

"Mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz"

Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz

Konut fiyatları, kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz.

Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz.

Ayrıntılar geliyor

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