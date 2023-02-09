Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremi etkileyen 10 ildeki incelemelerini sürdürüyor.

Osmaniye'yi ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Erdoğan, son bilançoyu şöyle aktardı: Depremde 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 194 yaralımız var. Ayrıca 6 bin 444 binanın da yıkıldığını tespit ettik.

"Asrın felaketi diyebileceğimiz bu depremler, 10 büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep olmuştur. Osmaniye'miz de depremin vurduğu şehirlerden biridir. Dünden beri ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde yaşanan yıkımı yerinde gördüm." diyen Erdoğan, "Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca ister istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanları ile deprem bölgesinde olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Milletime sesleniyorum, inşallah bir yıl içinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Bu geçiş sürecinde de depremzedelere 10'ar bin lira destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor. En önemli adımlardan bir tanesi de talep edenleri Antalya'da, Alanya'da otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları ile buralara seferler düzenlenecek.