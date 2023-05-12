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Siyaset Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım
Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım

Yeniakit Publisher
2023-05-12 23:28:00 - 2023-05-12 23:41:50
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin baskısı ve FETÖ'cülerin kaset kumpasıyla cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi aradığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin baskısı ve FETÖ'cülerin kaset kumpasıyla cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi aradığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak yayında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından ilgili bölüm şu şekilde:

Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kola, el ele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şey diye bir şey söylemiyorum. Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi.

Olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı aday olduğunu açıkladı. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bulunduğumuz makamın görevi. Bu şekilde süreç başlayacaktır. Şu anda bir eksiğiyle gidiyor yarış. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun...
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