Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma yapacağını duyurdu.
Türkiye bugün belediye başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanıp sayım işlemlerinin başlamasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başladı.
Sonuçlar ekranlarda tartışılmaya devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağını açıkladı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi ile ilgili, saat 00.30’da AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlarımıza hitap edecektir.
Sosyal Medya
Ramazan ayında büyük saygısızlık! CHP'li seçmenin 'oy pusulası fotoğrafı' sosyal medyayı ayağa kaldırdı