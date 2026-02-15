  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akdeniz'de deprem! Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan! Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza! Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Aliyev’den Rusya’ya "kasıtlı saldırı" resti: Nota verildi! Suudi Arabistan'dan kritik Gazze ve Suriye çıkışı: "Ateşkes sıçrama tahtası olmalı!" Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik Avukat Mehmet Yıldırım’dan Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddialar! Bu işin ucu Özgür Özel'e uzanır Fransa’da Epstein depremi: Kirli çamaşırları dökmek için özel ekip kuruldu! İsrail, Lübnan'da katliam yapmaya devam ediyor
Gündem Son dakika! Çok sayıda gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON’a operasyon
Gündem

Son dakika! Çok sayıda gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON’a operasyon

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Çok sayıda gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON’a operasyon

İzmir’de kentsel dönüşüm sözleşmesi imzalanan kooperatifte çalışmış gibi gösterilerek sigortaları yapıldığı belirlenen Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON çalışanı 21 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşmede bilirkişilerce incelemede bulunuldu. Yapılan incelemelerde 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4’üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. Bunun üzerine 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23