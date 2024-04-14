Son dakika: Beklenen savaş başladı! İran balistik füze ve İHA fırlattı

İsrail devlet televizyonu KANN'ın geçtiği bilgiye göre; İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı.

İşte dakika dakika Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler:

02:20 İran'ın İsrail'e başlattığı İHA saldırısının ardından, Mısır hava savunmasının yüksek alarm durumuna geçtiği belirtildi.

02:00 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." açıklamasını yaptı.

00:36 The Jerusalem Post: "ABD, Irak ve Suriye üzerinde İran'a ait insansız hava araçlarını engellemeye başladı."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

00:34 Yemen'de bulunan Husiler, İsrail'e saldırmaya başladı.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDI

00:24 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'deki ordu karargahında savaş kabinesini topladı.

OPERASYONUN ADI 'GERÇEK VAAT'

00:14 İran, operasyonun adını 'Gerçek vaat' olarak açıkladı:

00:10 İran, İsrail, Ürdün ve Irak’tan sonra Kuveyt ve Mısır da hava sahasını uçuşa kapattı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

00:02 İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Siyonist rejimin Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki belirli hedefleri düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef aldı." açıklaması yaptı.

23:50 Ürdün'de olağanüstü hal ilan edildi.

İRAN: HAVA SAHASINI AÇAN HERKESE KARŞILIĞINI VERECEĞİZ

23:35 İran Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "İran'a saldırmak için hava sahasını veya topraklarını İsrail'e açan herkese karşılığını vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ

23:26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu beklenen İran saldırısına yönelik yaptığı açıklamada, “Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı videolu açıklamada, İsrail'in İran'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduğunu ve aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi. Netanyahu, “Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan gelebilecek doğrudan bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapmaktadır. Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür” dedi.

ABD, İngiltere, Fransa’nın yanı sıra birçok ülkenin İsrail’in yanında durduğunu belirten Netanyahu, “Net bir ilke belirledim. Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakince, kararlılıkla yapacağız” ifadelerini kullandı.

İran’dan ateşlenen veya ateşlenebilecek mühimmatların İsrail’e varış süreleri:



♦ Balistik füze - 12 dakika

♦ Seyir füzesi - 2 saat

♦ Kamikaze İHA - 9 saat

İran’ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail’de gergin bir hava hakimken, ülkede yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

"İHA'LAR DİKKAT DAĞITMAK İÇİN KULLANILABİLİR"

New York Times'a konuşan ABD'li yetkililer, "İran, başlattığı kamikaze İHA saldırısını büyük ihtimal daha sonra başlatılacak füze saldırılarıyla senkronize etmeyi hedefliyor. Kamikaze İHA'lar, füzeler ateşlenmeden önce İsrail savunma sistemlerinin dikkatini dağıtmak için kullanılabilir." açıklamasında bulundu.

ÜLKEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, saldırı tehdidi nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini belirtti.