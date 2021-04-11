Son dakika bayram ikramiyesi | İkramiye ne zaman verilecek? Ramazan Bayram ikramiyesi haberi!

Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Emekliye bayram ikramiyesi konusunda atılacak adımlar milyonlarca SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi tarafından merakla sorgulanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1000’er TL olarak emeklilerin hesaplarına bayram ikramiyesi yatırılmakta.

Bayrak ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz senelerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 2 bin Türk Lirası ikramiye ödemesi alan emekliler, bu yılın ödemeleri için bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bu bayramlardan önce ödemelerin yapılması bekleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram öncesi hafta içinde bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Bayram ikramiyesini kimler alıyor?

Bayram ikramiyesi kimler alır? Emekli bayram ikramiyelerini alacaklar şunlardır:

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.