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Son dakika! Başsavcılıktan 'Leyla' açıklaması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağrı Adliyesi'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:29
Son dakika! Başsavcılıktan 'Leyla' açıklaması

Açıklamada, şöyle denildi:

"Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolan 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı, soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:29
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • hercaihercai42 dk önce
    Eylul Yaglikara icin de youtube da gecen sene katledilen baska bir kizimiz Eylul ile alakali filmde Eylul Yaglikara ve katilinin resmini kullanmislar. Bilgi kirliligi hertarafta, birde utanmiyorlar!
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