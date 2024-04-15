  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye en çok gelen artık Araplar değil! O ülkeden kış, soğuk demeden akın akın gelmeye başladılar

İran saldırısında şok “Türkiye” detayı! “Bunun şakaya gelir tarafı yok”

CHP’nin yine özündeki 'İngiliz mandalığı' tuttu! İngilizce’ye var Arapça’ya yok!

Ahmet Hakan’dan, o namussuzlara “Bayraktar” kapağı! Artık sittin sene kendilerine gelemezler

Evlilik oranları belli oldu! Dikkat tehlike geçmiş değil! Batı ahlaksızlığı Türkiye’ye diş geçiremedi

Katarlılardan beklenmedik Türkiye kararı! Engellemek için son hamleyi yapacaklar

AK Parti’ye yakın isimden, AK Partili eski vekilin o paylaşımına ağır tepki: Tam bir politik denyoluk örneği

Sırbistan Rafale alımına göz kırpıyor! Rusya?

Ahmet Hakan’dan olay “AK Parti” yazısı! Yaptığı öneri, bomba etkisi oluşturdu

iran’ın 300 SiHA ve füzesi israil’e ulaşamadı! Tam bir fiyasko
Siyaset Son dakika... Bahçeli'nin A takımı belli oldu! İşte o isimler
Siyaset

Son dakika... Bahçeli'nin A takımı belli oldu! İşte o isimler

Yeniakit Publisher
2024-04-15 16:11:00 - 2024-04-15 16:32:02

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya gelen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

MHP’nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle ilk toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

Buna göre belirlenen yeni Başkanlık Divanı’ndaki isimler ise şöyle:

"Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Medya İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Araştırma - Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu."

3 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter yardımcısı değişti

Yapılan toplantının ardından Başkanlık Divanı’nda 3 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter yardımcısı değiştirildi. Buna göre, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın’ın yerine İlyas Topsakal, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine Zuhal Topçu getirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan’ın yerine ise Vahit Kayrıcı getirildi.

Başkanlık Divanı’nın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 'Cumhur İttifakı'nın gücüne güç ekledi'
Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 'Cumhur İttifakı'nın gücüne güç ekledi'

Siyaset

Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 'Cumhur İttifakı'nın gücüne güç ekledi'

Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret
Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

Aktüel

Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

"Mazbata verilmesi skandaldır" diyen Bahçeli'den flaş açıklama! Van'da hukuki bir mesele çarpıtıldı
"Mazbata verilmesi skandaldır" diyen Bahçeli'den flaş açıklama! Van'da hukuki bir mesele çarpıtıldı

Gündem

"Mazbata verilmesi skandaldır" diyen Bahçeli'den flaş açıklama! Van'da hukuki bir mesele çarpıtıldı

Meral Akşener'e görülmemiş çağrı! 27 Nisan'da bunu yap" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e görülmemiş çağrı! 27 Nisan'da bunu yap
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e görülmemiş çağrı! 27 Nisan'da bunu yap

Siyaset

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e görülmemiş çağrı! 27 Nisan'da bunu yap

Bahçeli’nin çağrısı olay olmuştu! Mustafa Destici’den flaş Meral Akşener açıklaması
Bahçeli’nin çağrısı olay olmuştu! Mustafa Destici’den flaş Meral Akşener açıklaması

Siyaset

Bahçeli’nin çağrısı olay olmuştu! Mustafa Destici’den flaş Meral Akşener açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23