Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
ECB açıklamasında, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda devam etmesinin beklendiği belirtildi.
GEÇEN AY DA 75 BAZ PUAN ARTIRMIŞTI
ECB, 8 Eylül’de tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına gitmişti. ECB, 11 yıllık aranın ardından faiz artışlarına 21 Temmuz’da 50 baz puanla başlamıştı. Böylece üç toplantıda toplamda 200 baz puanlık faiz artışı gelmiş oldu.
İlginizi çekebilir → Merkez Bankası 2022 enflasyon tahmini açıklandı! 2022 Yıllık enflasyon tahmini, enflasyon oranı! 6 aylık enflasyon tahmini → TIKLAYINIZ