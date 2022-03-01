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Gündem Son dakika... Antalya'da korkutan deprem
Gündem

Son dakika... Antalya'da korkutan deprem

Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 19:43'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve depremin ilde çok hafif hissedildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 20:05:00 - 2022-03-01 20:36:18
Son dakika... Antalya'da korkutan deprem

Antalya’nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Valiliği depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'de, Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 4.60 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Olumsuz ihbar yapılmadı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Kemer ilçemizde, saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

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