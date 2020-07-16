Son dakika altın fiyatları | Altın bugün ne kadar düştü?

Son dakika altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altının bugün bir miktar düşmesi üzerine, yatırımcılar ve düğün yapacak olanlar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki ama altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarındaki düşüş ne kadar, daha da altın fiyatları düşecek mi? Canlı altın döviz fiyatlarındaki son durum ne?