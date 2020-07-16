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Ekonomi

Son dakika altın fiyatları | Altın bugün ne kadar düştü?

Son dakika altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altının bugün bir miktar düşmesi üzerine, yatırımcılar ve düğün yapacak olanlar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki ama altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarındaki düşüş ne kadar, daha da altın fiyatları düşecek mi? Canlı altın döviz fiyatlarındaki son durum ne?

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:59:00 -
Son dakika altın fiyatları | Altın bugün ne kadar düştü?

Bu hafta içerisinde 400 liradan işlem gören gram altın, bugün 398 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarını araştıranlar, düşmesini beklese de bu ay içerisinde büyük bir düşüş yaşanmayacağı öngörülüyor.

Altının önce alış, daha sonra satış fiyatları sırasıyla listelenmiştir.

GRAM ALTIN

  • 398,61
  • 398,70

22 AYAR BİLEZİK

  • 364,70
  • 366,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.593,50
  • 2.615,90

YARIM ALTIN

  • 1.296,80
  • 1.313,00

ÇEYREK ALTIN

  • 650,40
  • 657,30

REŞAT ALTIN

  • 2.625,97
  • 2.648,85

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 362,21
  • 376,22

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 224,13
  • 260,15

Bir Önceki Günün Altın Fiyatları İçin Aşağıdaki Habere Tıklayınız...

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