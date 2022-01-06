Son dakika! AK Parti'den Kazakistan açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan halkının büyük bir halk olduğunu, bugünleri sağduyulu bir şekilde atlatacak basirete sahip bulunduğunu bildirdi.

Kazakistan'a destek açıklaması

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın yanında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir. Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir."