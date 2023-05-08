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Yerel Son dakika.... AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem
Yerel

Son dakika.... AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem

Yeniakit Publisher
2023-05-08 23:58:00 - 2023-05-09 00:01:30
Son dakika.... AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem

AFAD, Adıyaman Çelikhan'da saat 23.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD: "Adıyaman Çelikhan'da saat 23.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

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