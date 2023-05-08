Son dakika.... AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem
AFAD, Adıyaman Çelikhan'da saat 23.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD: "Adıyaman Çelikhan'da saat 23.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
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AFAD, Adıyaman Çelikhan'da saat 23.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD: "Adıyaman Çelikhan'da saat 23.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
Ayrıntılar geliyor...
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