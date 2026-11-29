BUDO duyurdu: Bugünkü tüm seferler iptal!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Olumsuz hava şartları deniz trafiğini de etkiliyor. Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü tüm seferleri iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 14 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.