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Dünya Son dakika... ABD Başkan adayı Joe Biden'dan seçim açıklaması
Dünya

Son dakika... ABD Başkan adayı Joe Biden'dan seçim açıklaması

ABD yeni başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde nefesle tutuldu. Trump oylarda hile vurgusu yaparken Jode Biden az bir farkla Trump'ı geride bıraktı. Joe Biden da oy sayma işlemleri devam ederken yaptığı açıklamada, zaferin kendilerinde olacağını söyleyerek "Kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:16:00 - 2020-11-05 00:50:30
Son dakika... ABD Başkan adayı Joe Biden'dan seçim açıklaması

ABD yeni başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde nefesle tutuldu. Trump oylarda hile vurgusu yaparken Jode Biden az bir farkla Trump'ı geride bıraktı. Joe Biden da oy sayma işlemleri devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Biden, “ Kazanan biz olacağız” dedi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Değerli ABD halkı dün, demokrasinin, bu ulusun kalp atışı olduğunu kanıtladı. Tıpkı 200 yıldır olduğu gibi. 150 milyondan fazla kişi oyunu kullandı.. Bu sıradışı. Bir şüpheniz varsa artık olmamalı. Burada halkın sözü geçer.

 

"Kazanan biz olacağız"

Güç kimse tarafından ele geçirilemez. Bu irade kimin ABD başkanı olacağını belirler. Uzun bir sayım sürecinin ardından açık bir şekilde söyleyebilirim ki, yeterli delegeye sahibim. Sayma işlemi bittiğinde kazanan biz olacağız. Zafer ilanı için burada değiliz ama kazanan biz olacağız.

Sert sözleri geride bırakacağız. Gerilimi azaltacağız. Birbirimizi tekrar dinleyeceğiz. Birbirimize saygı gösterip umursayacağız. Bir ulus olarak birlikte olacağız.

"Demokrasimizi elimizden alamazlar"

Ben bir demokrat olarak kampanyamı yürütebilirim ama seçildiğimde ABD Başkanı olacağım. O makam parti başkanı gibi yönetilmez. Elimden geldiğince çalışacağım, hem bana oy verenler hem de vermeyenler için. Şimdi her oy sayılmalı.

Kimse demokrasimizi elimizden alamaz. Biz halk olarak bastırılmayacağız. Biz halk olarak zorbalığa uğramayacağız. Dostlarım inanıyorum ki, zafer bizim olacak ama bu sadece bizim zaferimiz olmayacak bu ABD halkının zaferi olacak. Tanrı hepimizi korusun, Tanrı ordumuzu korusun.

Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, kazanma şanslarının yüksek olduğunu açıklayarak, "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Trump'tan oylar sayılsın talebi

Öte yandan Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump'ın Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyurulmuştu.

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