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Gündem Son dakika! 8 ilde operasyon: 27 BTÖ üyesi yakalandı
Gündem

Son dakika! 8 ilde operasyon: 27 BTÖ üyesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 08:40:00 - 2023-10-11 09:44:34
Son dakika! 8 ilde operasyon: 27 BTÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 8 ilde eylem hazırlığında olan 27 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da bölücü terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."

 

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