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Sağlık Son dakika! 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

Son dakika! 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 19:39:00 - 2021-09-03 19:57:04
Son dakika! 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var.

Ayrıntılar geliyor...

 

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