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Yaşam

Son dakika 27 Temmuz altın fiyatları | Altındaki şok fiyat!

Son dakika 27 Temmuz altın fiyatlarını sizler için derledik. Altın fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Gram altın, yarım altın, tam altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları haberin detayında yer alıyor. Peki ama bugün altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 19:33:00 -
Son dakika 27 Temmuz altın fiyatları | Altındaki şok fiyat!

Altın rekor sayıyı gördü! Dünya ve Türkiye gündeminde büyük bir yankı uyandıran altının ons fiyatı 1.939 doları buldu. Gram altın ise 425 liradan işlem görüyor. 

*Liste; önce alış, daha sonra satış fiyatları olacak şekilde düzenlenmiştir.

GRAM ALTIN

  • 425,96
  • 426,10

22 AYAR BİLEZİK

  • 389,00
  • 391,50

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.774,80
  • 2.799,50

YARIM ALTIN

  • 1.387,40
  • 1.405,10

ÇEYREK ALTIN

  • 695,80
  • 703,40

REŞAT ALTIN

  • 2.807,27
  • 2.832,45

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 387,53
  • 402,52

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 239,80
  • 278,34
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