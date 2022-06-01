Son dakika… 2022 YKS giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM AİS 2022 YKS sınav giriş yeri sorgulama!

ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavı için YKS sınav yerleri büyük merak konusuydu. Gelen son dakika haberi ile gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?

2022 YKS sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. YKS sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın