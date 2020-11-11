Son bir aydaki kazançlarını geri verdi! Uzmanlardan altın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra gram altında hızlı bir düşüş yaşandı. Erdoğan, ekonomi ile ilgili açıklamalarında yeni bir dönem vurgusunda bulundu.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemdeki ülke risk primini düşüreceğiz. Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Ekonomide sıkıntılarımız elbette var ama karşımızdaki göstergeler de umut verici. Enflasyonu en kısa sürede tek haneye indireceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kazancı yüzde 3'ü aştı.

Gram altında ise yüzde 3’ten fazla bir değer kaybı meydana geldi. Gram altın, gün içerisinde 474 TL'ye çekilmesinden sonra TSI 15:00'da 480 TL'den alıcı buldu. Ons altın ise 1,877 dolar civarından işlem gördü.

Bloomberg HT'nin haberine göre; böylece geçtiğimiz hafta Perşembe günü 540 TL civarında işlem gören gram altın, pazartesi gününden bu yana yüzde 9’dan fazla değer kaybı yaşadı. En son Ekim ayının başında bu fiyat seviyelerinde seyreden gram altın son bir aydaki kazançlarını geri vermiş oldu.

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatlarının son üç ayın en büyük düşüşünü yaşamasından sonra altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? sorusu aracı yatırım uzmanlarının da gündemi oldu.

Sabah'ın haberine göre, altında kısa vadede bir süre daha oynaklık devam edebilir ve zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Fakat Pazartesi görülen gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir.

Finansmynet'in haberine göre ise; Ziraat Yatırım, yaptığı değerlendirmede, altının ons fiyatının 1.900 - 1.905 direncinin altında olabileceğini açıkladı. Ziraat Yatırım, "Aşı haberi sonrasında bir önceki gün sert düşüş gösteren değerli madende kısmi tepki alım isteği devam ediyor. Şu aşamada, aşı ile ilgili gelişmeler değerli madende tepki yükselişlerin sınırlı kalmasına neden olabilir. Bu kapsamda, değerli maden güçlü gözüken 1.900 - 1.905 direncinin altında kalabilir. Olası düşüşlerde ise 1.850 güçlü destek iken, ara destek 1.867 seviyesinde." açıklamasında bulundu.

Tacirler Yatırım ise altın fiyatlarının kısa vadede 1850 dolar direncinde tutunacağını belirtti, altının dikey yönde ilerlemesi durumunda 1900 doları direnç noktası olarak gördü. Tacirler Yatırım uzmanları, "Dün sabahki bültenimizde, pazartesi günü küresel piyasalarda artan risk iştahı nedeniyle yaşadığı sert satış baskılarının ardından ons altın fiyatlarının 1850 – 1900 bandında hareket etmesini beklediğimizi ifade etmiştik." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları ne kadar?

Tam altın

ALIŞ: 3.160,93

SATIŞ: 3.226,82

Cumhuriyet altını

ALIŞ: 3.295,00

SATIŞ: 3.345,00

Yarım altın

ALIŞ: 1.605,10

SATIŞ: 1.626,20

Çeyrek altın

ALIŞ: 802,6000

SATIŞ: 813,2000