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Ekonomi Son asgari ücreti bilen ekonomist Cemal Zehir yeni rakamı duyurdu: Erdoğan o seviyeye çıkaracak
Ekonomi

Son asgari ücreti bilen ekonomist Cemal Zehir yeni rakamı duyurdu: Erdoğan o seviyeye çıkaracak

Geçtiğimiz Temmuz ayındaki asgari ücret zammının bilen ekonomist Cemal Zehir'den dikkat çeken bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 08:21:00 -
Son asgari ücreti bilen ekonomist Cemal Zehir yeni rakamı duyurdu: Erdoğan o seviyeye çıkaracak

Yeni yıla sayılı günler kala işçi ve işverenin gözü asgari ücretin ne kadar olacağına çevrilirken Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir, katıldığı bir yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com'un Youtube kanalına konuk olan Cemal Zehir, 'asgari ücret ne kadar olur?' sorusuna yanıt verdi.

Zehir yaptığı açıklamada, "Ben asgari ücreti bilimsel temellere dayanarak anlatıyorum. Cumhurbaşkanı'nın refah payı gündeme gelecek. Asgari ücret 7 bin 785 liraya çıkmış. Bugünkü şartlarda asgari ücretin 8 bin 8 bin 250 lira arasında belirlenmesi uygundur. Asgari ücret 410 dolar seviyesinde olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan belki de 20. yılında 450 dolara kadar çıkabilir. Bu görülebilir" dedi.

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