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Ekonomi Son aşamaya gelindi! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyeler nasıl ödenecek?
Ekonomi

Son aşamaya gelindi! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyeler nasıl ödenecek?

Yeniakit Publisher
2023-12-27 08:42:00 -
Son aşamaya gelindi! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyeler nasıl ödenecek?

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıkları tamamladı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak, ikramiyeler hak sahiplerine ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan talimat verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti.

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesiyle ilgili hummalı çalışma devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak" ifadesini kullanmıştı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

DEPREM BÖLGESİNDE FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLARA 10 KAT CEZA VERİLECEK

Meclis'te görüşmeleri devam eden Kanun teklifiyle ayrıca, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam ettirilecek. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak.

Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin de kapsamı genişletilecek.

Kanun teklifinin tümünün bugün yapılacak görüşmelerde kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

 

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Yorumlar

akif

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesi 1 ay içinde halledildi demek ki hükümet isteyince yapıyor. 1.derece memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ise eski bakan vedat bilgin çalışıyoruz bugün yarın diye seçimlere kadar oyaladı vermemenin mükafatı olarak milletvekili olarak çekip gitti yeni bakan ışıkhan olarak arada sırada cılız bir sesle 3600 den bahsediyor seçimlere kadar ha bugün ha yarın diye oyalayacak seçimden sonra rafa kaldırılacak, önümüzde 3-4 sene seçim yok! 2028 seçimlerine 3-5 ay kala yine raftan indirilip çalışmalar devam ediyor en kısa zamanda çıkarılacak diye oyalayacak o da mükafat olarak milletvekili olacak... tabi önümüzde yerel seçimler var bu nedenle yeni bakan çalışmalara başlayacak en kısa zamanda 3600 çıkaracağını söyleyecek...

hasel

Ben çalışmıyordum henüz alamadım.Cuma gününü bekliyorum.
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