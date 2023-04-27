Son aşamaya geldi... Ve Fabio Borini yeni sezondaki adresini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinin de gözdesi olan Fabio Borini transferine dair çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Aldığı teklifleri itiraf eden Fabio Borini, yeni sezondaki adresini de açıkladı. Tecrübeli İtalyan yıldız, ülkesine döneceğini söyledi.

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini, kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig'den ciddi teklifler alan İtalyan yıldız, İtalya'dan da taliplerinin olduğunu duyurdu. Öte yandan Fabio Borini yeni sezonda ülkesine döneceğini itiraf etti.

İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuşan Borini, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline değindi. Yıldız isim "İtalyanlar için kesinlikle tezahürat yapacaklar. Burada hazırlıklar yapılıyor, stadyum dışına posterler asılmaya başlandı. Bir oyuncu için burada oynamak ilham verici. Biraz sert ve soğuk ama güzel. Buraya gelenlere bir tavsiye bulunmama izin verin: Acele etmeyin, bu şehir çok büyük ve buradaki trafikle savaşamazsınız." ifadelerini kullandı. Ajansspor'a göre; açıklamalarına devam eden Borini, "Türkiye'de kazanmak kolay değil. Her yıl şampiyon olmak için savaşan en az beş takım var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir. Hatta Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor. Sizi temin ederim burada her maç için inanılmaz mücadele ediyorlar" diye konuştu.

Ocak ayında gelen transfer teklifleri ile ilgili konuşan Borini, "Doğru zaman değildi, öyle diyelim. Ama gelecek yaz için hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum ve dolayısıyla da İtalya'ya geri dönüyorum. Bazı talepler geldi, geçen sezon da olduğu gibi" dedi.

İtalya Milli Takımı'na seçilip-seçilmeme durumuyla ilgili konuşan Borini, "Burada attığım birçok golü inkar edemem. Sezon başında, eylül-ekim arasında bir ön görüşme olmuştu ama gerçekleşmedi. Mart ayında da ummuştum ama kader. Gelecek için her zaman, zaman vardır. Gol atmaya devam edeceğim ve Mancini'den gelecek o çağrıyı bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Borini son olarak şu ifadeleri kullandı: "Kendimle bir anlaşma yaptım: Burada kalırsam Türkçe'yi öğrenmek için daha sıkı çalışacağım. Az kelime biliyorum. İngilizce ve İspanyolca konuşsam da Türkçe'yi öğrenmek için sıfırdan başlamak gerekiyor.