Son ankette liderlerin başarımı durumu araştırıldı! İstanbul Ekonomi'nin anketinden bomba sonuç
İstanbul Ekonomi Araştırma, siyasetçilerin başarı durumuna ilişkin bir kamuoyu araştırması yaptı. Son ankette zirve değişmezken cumhurbaşkanlığı adaylığı geçtiğimiz günlerde tartışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu dikkat çekti.
İstanbul Ekonomi Araştırma, Kasım ayına ilişkin yaptığı ankette siyasetçilerin başarı durumunu araştırdı.
Anket sonuçlarından dikkat çeken sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanlığına adaylığı tartışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplum tarafından büyük ilgi görmediği dikkat çekiyor.
Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu da ilgi görmeyenler arasında.
İşte çarpıcı anketin sonuçları:
7)Selahattin Demirtaş: 2,67
6)Ahmet Davutoğlu: 3,06
5)Kemal Kılıçdaroğlu: 3,48
4)Ali Babacan: 3,50
3)Devlet Bahçeli: 4,06
2)Meral Akşener: 4,38
1)Recep Tayyip Erdoğan: 5,70
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Kasım ayına ilişkin seçim sonucu da açıklanmıştı. İşte kararsızlar dağıtıldığında ve kararsızlar dağıtılmadan açıklanan anketin sonuçları:
Kararsızlar dağıtılmadan