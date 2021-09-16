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Siyaset Son ankette HDP oyunu! Sonuçlar herkesi şaşırtacak
Siyaset

Son ankette HDP oyunu! Sonuçlar herkesi şaşırtacak

Areda Survey, Millet İttifakı'nda yer alan parti seçmenlerine HDP ile ittifak konusunu sordu. Anketten dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:58:00 -
Son ankette HDP oyunu! Sonuçlar herkesi şaşırtacak

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı üzerine karşılıklı açıklamalar gelirken, ittifak içinde soruna neden olan bir konu da HDP'yle kurulan ilişkiler. Peki seçmen ne düşünüyor? Areda Survey'in yaptığı araştırmada dikkati çeken sonuçlar çıktı.

2 bin 448 kişinin katıldığı araştırmada, "HDP ile Millet İttifakı ilişkisi nasıl olmalı?" ve "CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmanın ittifaka zarar vereceğini düşünüyor musunuz?" gibi sorular soruldu.

Katılımcılardan yüzde 68,6'sı, HDP'nin Millet İttifakı içinde resmi olarak yer alması gerektiğini belirtirken, yüzde 31,4 ise, "HDP, Millet İttifakı içinde resmi olarak yer almamalı, ittifaka gizli destek vermelidir" cevabını verdi.

Gizli destek isteniyor

24 Haziran seçim tercihine göre verilen cevaplarda ise dikkati çeken bir sonuç ortaya çıktı. İYİ Parti seçmeninin yüzde 62,7'si ile CHP seçmeninin yüzde 47,7'si, "HDP'nin ittifaka gizli destek vermesi gerektiği" düşüncesini dile getirdi.

 

İttifaka zarar verir mi?

Katılımcıların yüzde 60'ı, CHP-HDP ilişkisinin Millet İttifakı'na zarar vereceğini savundu. AK Parti seçmeninin yüzde 84'ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 67'si bu görüşü ifade etti.

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