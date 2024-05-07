Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç! Neden erken seçim istemediği ortaya çıktı

31 Mart seçimlerinde yüzde 37.7 ile birinci parti çıkan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına neden olumsuz yanıt verdiğini gösteren bir anket sonucu ortaya çıktı.

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına neden olumsuz yanıt verdiğini gösteren bir anket sonucu ortaya çıktı. ASAL Araştırma'nın 2000 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "CHP'nin iktidarda olmasını ve Özgür Özel'in Türkiye'yi yönetmesini ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlar dikkat çekti…

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Nisan ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

"CHP'NİN İKTİDARDA OLMASINI İSTER MİSİNİZ?"

20-21 Nisan 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "CHP'nin iktidarda olmasını ve Özgür Özel'in Türkiye'yi yönetmesini ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP'NİN HİÇ BEKLEMEDİĞİ SONUÇ

Ankete katılan tüm seçmenlerin yüzde 31,5'i "Evet" yanıtını verdi.

Yüzde 55,3'ü bu soruya "Hayır" yanıtı verdi,

Yüzde 13,2 ise “Fikrim yok” dedi.

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