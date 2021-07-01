  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ'den AB’ye uyarı: Avrupa’daki koronavirüs vaka sayıları yeniden artışta
Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında flaş gelişme
Kayseri'de FETÖ sanığına 1 yıl 13 ay hapis cezası
Dünyada yapılan aşı sayısı belli oldu
Siyaset Son anket sonucu açıklandı! AK Parti fark attı
Siyaset

Son anket sonucu açıklandı! AK Parti fark attı

CNN Türk canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son anketlere göre AK Parti'nin en yakın rakibine en az 15 puan fark attığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 13:25:00 -
Son anket sonucu açıklandı! AK Parti fark attı

Türkiye'nin kamuoyunda seçim tartışmaları devam ediyor.

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutup, anketlerini partilerin masasına koyuyor.

Bugün de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK ekranlarında Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un yanıtladığı sorular arasında, AK Parti'nin oy oranı da vardı.

Kurtulmuş canlı yayında, AK Parti'nin anketlerde başarılı bir şekilde çıktığını belirtti.

"En düşük fark 15 puan"

AK Parti'nin anketlerde kendisine en yakın siyasi partiye 15 puandan fazla fark attığını belirten Kurtulmuş "AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. Yapılan kamuoyu araştırmaları da gösteriyor ki oy bakımından soruyorsanız; AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı bizi en düşük gösteren araştırmalarda bile 10-12, 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez.

"Hatalarımızı düzeltip devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanımızın bugünkü toplantılarının ana amacı ve fikri de budur. Gönüllerden düşmemek için bir çabanın içinde olmalıyız. İnsanın olduğu yerde yanlış, hata, kusur vardır. Önemli olan bunlar düzeltip devam etmektir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dusunce

En az %70 oy alırlar. Ekonomi süper bu gidişle
  • Yanıtla

543

bunşar laf ustalığı istediği rakamı herkes söyler 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay