Son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! İşte son durum

CNN Türk'te ekrana gelen Tarafsız Bölge'nin bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Ahmet Hakan'ın sorduğu soruları yanıtlayan Hamza Dağ seçim anketleriyle ilgili son durumu da paylaştı.

İşte Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları:

Bir bütün noktada baktığınızda Savunma Sanayi'nde geldiğimiz nokta %80 millilik oranına gelmiş olmamız, vatandaşta bir etki yaratıyor. Mesela yaptığımız yollara bir bahane üretebiliyor, ama Savunma Sanayi'ne bahane üretemiyorlar. Karabağ'da vesaire yapmış olduğumuz etkiler Savunma Sanayi'nin gücünü göstermiş oldu. Bu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu alandaki başarıda herkesin malumu. Dolayısıyla birileri küçük görmek için bir şeyler söylese de, TEKNOFEST'e katılım belli. Bir kere gerçekten Haluk ve Selçuk Bey rol model oluştu milletimiz. Böyle bir şey yapmaları, bunu yazılımını gerçekleştirmeleri bir rol model oluşturdu. Gerçekten baktığınızda da TEKNOFEST'e katılan yarışmacıların yaşları 17,18. Bir müddet sonra beyin göçü olmayacak bu ülkede. Atatürk Havalimanı'nı Amerika'dan birilerine vermekle olacak iş değil bu.

Bugün AK Parti Savunma Sanayi'nde geldi biz buraya kadar geleceğiz diyebilirler. Ama bir işin ağızdan çıkması çok kolay yapması çok zor. Bugün Savunma Sanayi'nde ki o durumu, TOGG milli aracı görmedikleri gibi, görmemezlikten geliyorlar. Hatta muhalefet medyası küçük görmek için elinden geleni yapıyor, hatta yarışıyorlar. Davet edilmiyor değiller, katılmıyorlar. Geçen sene Kılıçdaroğlu Samsun'da TEKNOFEST'e katıldı. Normalde takviminde yoktu, Twitter'da baskı yapılınca TEKNOFEST'e ziyarette bulunmak zorunda kaldı. Ortada olan bir şey var, yapılan bir şey var. Muhalefet bunu görmediği gibi, gurur duyma noktasında sıkıntı yaşayan bir muhalefet var. Bunlar devlet projesi derken bunlar bir anda çıkan şeyler değil ki 5-6 yıldır ortaya konan şeyler. Muhalefetin 5-6 kanalı var. Burada Bayraktar'la ilgili bir şey koyabildiler mi koyamadılar.

Son dönemde Savunma Sanayi'nde büyük başarılar elde edildi. Bunu sadece bizde değil dünyada yer aldı. Burada bundan gurur duyamayan bir muhalefet olabilir mi? Seçim zamanı destek açıklaması yaptılar. Bir tavır koyabildiler mi koyamadılar.

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Biz pandemi döneminde bir açılış yapamadık. Burada 5 yıllık bir süreç var. 5 yıllık süreçte daha yetiştiremediğimiz açılışlar var. İzmir Şehir Hastanesi'nin açılışı var biz yapamadık mesela. Doğalgaza baktığınızda dünyaya baktığınızda 7-8 yılda sürüyor. Biz bunu 2-3 yıla sığdırdık. Bu yapılan projeler Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur.

'AK Parti açık ara birinci'

Lise yıllarından beri aktif siyasette bulunan birisiyim. Bu dönemde milletvekili adayı olmadan Genel Başkan Yardımcısı olarak sahada çalışıyoruz. Bu ülkenin AK Parti'ye en az 20 yıl daha ihtiyacı var. Sahaya bakacak olursak. Ben 7 Kasım ve 1 Kasım bizim için önemlidir. 7 Haziran'da biz sahada gezerek hissetmiştik doğrusu. Burada biz bu insanlar cezayı verdi ama 1 Kasım'da bizi anlayacaklar diyorduk. Şu anda 1 Kasım havasını görüyoruz. Bu sistem 55'e 45, 60'a 40 bitecek bir sistem değil. Bu sistemde bizim söyleyeceğimiz şey şu; AK Parti açık ara birinci. Diğer adayların kaç alacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla ilk tur, ikinci tur arasındaki mesafeyi biz halkımıza yaşatmamamız lazım. Dolayısıyla bunun için çabalıyoruz. O iki haftalık tarihsel süreci kesinlikle yaşamamız gerekiyor. 2023 seçimlerini çok daha sert geçeceğine inanıyorduk. Şuan onu göremiyoruz. Kutuplaşma bu işin doğasında var ama dozajı aşmamak lazım. 2023 seçimlerinde zihinlerde ne kalacak diye bakıyorsanız; FETÖ'nün 15 mayıs'a bilet aldık açıklaması ve Kandil'in söyledikleri. Burada Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının bu söylenenlere karşı hiçbir şey dediğini göremiyoruz.

Sahada en büyük avantajımız 21 yılda yaptıklarımız. 21 yıl sonunda bizim anlatabileceğimiz bir şeyin olmaması demek çok zor olurdu. Dolayısıyla 21 yıl bir şeyler başara başara, koya koya gelebildiysek bundan sonra da yapabileceğiz demektir. Bir söz, bir vaat ortaya koyduğunuzda bunu yapamayacaksınız diyen rasyonel bir kitle yok. Dezavantajımız; Ekonomik sıkıntılar, burada sıkıntıları anlatmaya çalışıyoruz ve çözeceğiz de. Bunları seçim sonrası çözeceğiz. Burada pandeminin ortaya koymuş olduğu problem, Rusya- Ukrayna savaşı, depremin yaşattıkları bir şeyler getirdi ama biz bunu çözeceğimizi söylüyoruz ve çözeceğiz de. Bu 5 yıla ben şöyle bakıyorum; Biz zor dönemlerden geçtik demek bizin için geçerli bir söylem, bundan önce parti kapatma gibi yaşadığımız badiler hep Cumhurbaşkanımız ve Partimize dönüktü. Ama bu dönemde yaşadıklarımız vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen şeyler oldu. Bunları biz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çözeceğiz diyoruz.

İzmir mitingi

Şöyle söyleyebilirim, bu mitingler bu zamana kadar ki mitinglerimizin hepsinde oldu. 2007 en coşkulu mitingdi. Bu 2010 ve 2014 mitinginin benzeriydi. CHP'nin İzmir mitingi de bizden biraz kalabalıktı bunu kabul ediyoruz. Ama bu CHP için İzmir'de normal. Ama bir önceki seçimde Muharrem İnce'nin mitingine baktığımızda ondan 2-2,5 kat daha az olduğunu görüyoruz. Bu da 7'li masanın karmaşıklığının sahaya yansıdığını göstermektedir.