Son anket sonuçları paylaşıldı! AK Parti'nin oyları...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına karşı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa ortaklarıyla yapılan son toplantı sonrası diğer partilerin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasıyla masadan ayrıldı.

Akşener'in masayı terk etmesinin ardından Ankara'da siyasi hareketlilik de devam ediyor.

Bu hamlenin ardından İYİ Parti'nin nasıl bir yol cizeceği merak edilirken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Övür, yazısında yapılan son seçim anketinin sonuçlarını duyurdu.

İşte Övür'ün yazısının ilgili bölümü:

"Aslında Altılı Masa yaşadığı siyasi krizi aşsa da aşmasa da sahadaki durumları öyle söylendiği gibi parlak değil. Bu gerçek, deprem döneminde de değişmedi.

Her seçim öncesi olduğu gibi sokaktan habersiz bir siyaset sınıfı, "yalan medya" manşetlerinin de desteğiyle hep aynı şeyi söyledi: "Bu seçimde iktidarız..." Sonra da seçmenlerine hayal kırıklığı yaşattılar.

Şimdi de "Geliyor gelmekte olan" demeleri farklı bir sonuç doğurmayacak. Önümde Optimar Araştırma'nın "Yüzyılın Felaketi" diye nitelenen depremin yaşandığı 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yüz yüze yaptığı bir anket var.

O ankette, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:

AK Parti: Yüzde 40, CHP: Yüzde 25.7, İP: yüzde 10.1, HDP: Yüzde 9.6, MHP yüzde 7.1, Memleket Partisi: Yüzde 1.7, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2. Saadet Partisi: Yüzde 1.2.

Diğer partilerin oranları 1'in altında...

Cumhurbaşkanı adayları arasında da durum farklı değil:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2, Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13.5, Mansur Yavaş: Yüzde 11.8, Ekrem İmamoğlu: Yüzde 7.4.

Akşener'in kavga çıkardığı İmamoğlu, Demirtaş'ın bile gerisinde kalıyor. Gördüğünüz gibi HDP destek verse de bu sonuç değişmiyor.

Bu tablodan Başkan Erdoğan'ın dediği, "Oturdular, konuştular, dağıldılar" gibi bir sonuç çıkması şaşırtıcı değil. Akşener partisini kurtarma derdine düştü, o kadar."