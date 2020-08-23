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Siyaset Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

İstanbul Ekonomi Araştırma, CHP'den dışlanan Muharrem İnce ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:34:00 -
Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozdu.

İstanbul Ekonomi Araştıma, CHP’den dışlanarak ‘Bin günde memleket hareketi’ başlatan Muharrem İnce ile ilgili bir kamuoyu araştıması yaptı.

Araştırmada, ‘Muharrem İnce’nin yeni parti kurması halinde oy verir misiniz?’ ve ‘Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz’ soruları soruldu.

‘Muharrem İnce’nin yeni partisine oy verir misiniz?’ sorusuna yüzde 60,9’luk kesim ‘Kesinlikle vermem’ derken yüzde 20.1’lik kesim ise ‘Oy veririm’ yanıtını verdi.

Bir diğer seçenekte ise ‘Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?’ sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 55,9’luk kesim ise ‘Kesinlikle oy vermem’ yanıtını verirken yüzde 14,8’lik kesim ise ‘Oy verebilirim’ dedi.

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