  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!

Karadeniz’de toplam 1 trilyon metreküplük gaz bulmuştuk! O gaz sahaları yabancılara mı satılıyor?

Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin

Temel Karamollaoğlu ile ilgili flaş iddia! Bunu yapabilir

DEVA Partisi’nden şok HDP hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Nureddin Nebati'den flaş döviz açıklaması! "Bu olacak" deyip duyurdu

Haliç'teki çatışmanın arkasından bakın kim çıktı!

Türkiye'ye turistler akın etti: Ayder Yaylası turist rekoru kırdı! Kullanmak için milyar dolarlık hediye aldılar
Siyaset Son anket sonuçları açıklandı... Başkan Erdoğan açık ara fark attı
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı... Başkan Erdoğan açık ara fark attı

Areda Survey, vatandaşlara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorularını yöneltti. Vatandaşların parti tercihi yüzde 40,8 ile AK Parti olurken, ankete katılanların yüzde 50'si Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 11:10:00 -
Son anket sonuçları açıklandı... Başkan Erdoğan açık ara fark attı

Cumhurbaşkanlığı seçimine beş aydan kısa bir süre kala, araştırma şirketi Areda Survey'in yaptığı seçim anketi vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

6 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 4 bin 900 kişinin katıldığı araştırmada vatandaşlara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" soruları yöneltildi.

Yüzde 40.8'in tercihi AK Parti

Katılımcıların yüzde 40,8'i bu pazar genel seçim olsa AK Partiye oy vereceğini söyledi. CHP yüzde 22,6 ile ikinci sırada, MHP 10,3 ile üçüncü sırada, HDP ise 10,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

Tercih yine Erdoğan

"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası rakiplerine büyük fark attığı gözlendi.

Katılımcıların yüzde 50'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın ismin yüzde 16,2 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'nu yüzde 14 ile Mansur Yavaş takip etti. Soruya 'Selahattin Demirtaş' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 9,7 oldu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhammed

bu millet liderini yalniz birakmaz

Neron11

Bir işçi emeklisi olarak erdoğana oy vermem, bir vatansever olarak muhalefete de oy vermem , ama daha seçime 5 ay var, görelim mevlam neyler , neylerse güzel eyler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23