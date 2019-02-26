Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...

Araştırmacı Mehmet Ali Kulat, üç büyükşehir ve Mersin'deki son durumu değerlendirdi. AK Parti'nin Ankara için çok ciddi çalıştığını vurgulayan Kulat, Mersin'de Kocamaz'ın durumu sebebiyle MHP'li adayın favori durumuna geldiğini söyledi.

THM Haber'e göre, Yerel seçimlere bir ay gibi bir süre kala partiler ve adaylar arasındaki yarış kızıştı. Başkan Erdoğan rakiplerine göre haftalar önce meydanlara inerek şimdiye kadar yaklaşık 20 miting yaptı. Günde en az 2 miting yapan Erdoğan, seçim tarihine kadar Türkiye’nin bütün kentlerine gitmeyi hedefliyor. Rakipleri ise henüz sahaya inmedi. İttifak yapan CHP ve İYİ Parti’nin Genel Başkanları, şu ana kadar sadece salon toplantılarında açıklamalar yaptı.

Muhalefet aday krizi yaşıyor

Muhalefetin kurduğu ittifakta adaylarla ilgili kriz de yaşanıyor. Birçok il ve ilçede aday gösterilmeyen CHP’li isimler istifalarını vererek ya başka bir partiden ya da bağımsız aday olarak genel merkeze kazan kaldırdı. Mersin’de ise İYİ Parti mevcut Belediye başkanı Burhanettin Kocamaz’ı, ismini YSK’ye geç bildirmesinden dolayı aday gösteremedi. Farklı formüller de il seçim kuruluna takıldı.

“AK Parti Ankara’ya çok ciddi asıldı”

AK Parti konuya çok ciddi şekilde asılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı Ankara’da şuana kadar 6 tane açılış veya miting diyebileceğimiz çalışma yaptı. Bu bugüne kadar İstanbul hariç bir yerel seçimde aynı şehirde yaptığı en büyük çalışma olarak dikkat çekiyor. Biliyorsunuz daha seçime de 30 günden fazla var. Dolayısıyla daha pek çok Ankara ilçesinde çalışmalar yapacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Ankara’ya ciddi şekilde iktidar partisi asılmış ve aradaki makas da son derece daralmış durumda.”

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı’ndan ayrılarak sahaya indi. AK Parti İstanbul’da rahat mı?

“İstanbul’da Binali Yıldırım ilk ismi açıklandığında yaklaşık 12 -13 puan öndeydi. Şimdi orada bu makasta bu sefer AK Parti aleyhine biraz kapandı, 6-7 puan farka kadar düştü ama halen İstanbul’da Binali Yıldırım önde görünüyor. Bunun değişik nedenlerinin arasında özellikle Sayın Binali Yıldırım’ın böyle çok iştahlı bir aday, çok gayretli bir aday havası vermemesinden kaynaklanıyor olabilir.”

HDP’nin aday çıkarmadığı yerde oylar hangi partiye gidiyor?

“İstanbul’da olduğu gibi CHP’ye katkı sağlıyor. Orada blok oylar geliyor ama Ankara’da HDP oyundan daha önemli olan milliyetçi oylar. Çünkü Ankara’da belirleyici milliyetçi oylar. Bunlar noktasında halen ciddi bir ikna etme durumu oluşmadı ama büyük bir gelişme var. İktidar partisi yavaş yavaş bir noktaya getirmiş durumda ama İstanbul’da HDP oylarının halen blok olarak CHP’ye gittiği söylenebilir.”

Mersin İl Seçim Kurulu Burhanettin Kocamaz’ın DP’den de aday olamayacağını açıkladı. Son kararı YSK verecek. Kocamaz’ın olmaması yarışı nasıl etkiler?

“Mersin’deki durum son derece karışık. Burhanettin Kocamaz’ın olmaması durumunda Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayının seçilmesi neredeyse kesin gibi. Burhanettin Kocamaz’ın çıkmaması doğal olarak Cumhur İttifakı’na yarayacak ama Burhanettin Kocamaz’ın çıkma ihtimaline bağlı olarak dengeler değişebilir. Çünkü Burhanettin Kocamaz favori isimlerden biriydi.”

YSK izin verirse Burhanettin Kocamaz’ın İYİ Parti yerine farklı bir partiden aday olması oylarında düşüşe sebep olur mu?

“Az çok etkiler ama bu isim bilindik bir isim olduğu için isim üzerinden gider. Mesela Ankara’da Mansur Yavaş’a baktığımız zaman, parti rozetiyle değil daha çok ismiyle iş yapıyor. Zaten dikkat edilirse Ankara’nın hiçbir yerinde bilboardlarda parti rozeti falan yok. Karşımızda böyle bir fotoğraf var. Mersin’de büyük ölçüde öyle olacaktır.”