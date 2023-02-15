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Yaşam Son ana kadar umutlar sürüyor! 222 saat sonra gelen kurtuluş
Yaşam

Son ana kadar umutlar sürüyor! 222 saat sonra gelen kurtuluş

AFAD ve Mehmetçik depremden 222 saat sonra enkazdan Melike İmamoğlu'nu sağ olarak çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 13:25:00 -
Son ana kadar umutlar sürüyor! 222 saat sonra gelen kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin 9. gününde inanılmaz haberler gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında “2’nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi’nin sismik/akustik dinleme cihazlarıyla Kahramanmaraş Trabzon caddesinde enkaz altında tespit ettiği yaralı vatandaşımız Melike İmamoğlu, AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde depremin 222’nci saatinde enkazdan sağ çıkartıldı” ifadeleri kullanıldı.

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