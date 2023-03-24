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Siyaset Son 50 gün! Seçmen sayısı belli oldu
Siyaset

Son 50 gün! Seçmen sayısı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-24 12:05:00 -
Son 50 gün! Seçmen sayısı belli oldu

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dün gerçekleştirdiği toplantılarda aldığı kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek milletvekili seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına 19 Nisan’da başlanacak. Bir sandıkta 360 ila 380 arasında oy kullanılacak ancak köylerde 400’ün üzerinde oy kullanılabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda seçmen sayısı da açıklandı. Kararda, “Yurt içinde mahallelerde tahmini 169 bin 721 sandıkta, köylerde tahmini 21 bin 15 sandıkta olmak üzere toplam 190 bin 736 sandıkta 60 milyon 904 bin 499 seçmen oy kullanacak. Yurt dışında ise tahmini 3 milyon 286 bin 786 seçmen, 4 bin 969 sandıkta oy kullanacaktır” denildi.
Ayrıca seçimlerde kullanılmak üzere toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası basılacak.

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