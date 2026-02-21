  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan Akit TV’de önemli açıklamalar Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri İbadethaneler denetim, kimlik baskı altında! Çinlileştirme Politikası Amerikalı gazeteci açık açık izah etti: İsrail ABD'ye biniyor! Çöp kutusuyla övünüp 455 bin konutluk hizmete laf atmıştı! Depremzedelerden Özel'e videolu cevap 28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’ Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster
Gündem Suriye ve YPG arasındaki anlaşma için özel temsilci atandı
Gündem

Suriye ve YPG arasındaki anlaşma için özel temsilci atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye ve YPG arasındaki anlaşma için özel temsilci atandı

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak tarihinde varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve entegrasyon sürecinin yürütülmesi için yeni bir hamle geldi. Şam yönetimi, süreci yönetmek ve sahadaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş'i Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki 29 Ocak tarihli anlaşmanın uygulanması ve entegrasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığından, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tuğgeneral Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesinin, Suriye devletinin sahadaki varlığının güçlendirilmesi, mevcut engellerin aşılması ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

 

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığının açıklamasında, anlaşma kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacağı ve sürecin planlanan çerçevede sürdürüleceği ifade edildi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

Sultanbeyli’de STK’lar Gazze, Sudan ve Suriye’ye 5 tır yardım gönderdi
Sultanbeyli’de STK’lar Gazze, Sudan ve Suriye’ye 5 tır yardım gönderdi

Aktüel

Sultanbeyli’de STK’lar Gazze, Sudan ve Suriye’ye 5 tır yardım gönderdi

Terör kaynağında bitirilecek bölge temizlenecek PKK için yolun sonu önce Suriye şimdi Sincar
Terör kaynağında bitirilecek bölge temizlenecek PKK için yolun sonu önce Suriye şimdi Sincar

Gündem

Terör kaynağında bitirilecek bölge temizlenecek PKK için yolun sonu önce Suriye şimdi Sincar

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası
ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası

Dünya

ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23