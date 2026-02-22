  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan Akit TV’de önemli açıklamalar Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri İbadethaneler denetim, kimlik baskı altında! Çinlileştirme Politikası Amerikalı gazeteci açık açık izah etti: İsrail ABD'ye biniyor! Çöp kutusuyla övünüp 455 bin konutluk hizmete laf atmıştı! Depremzedelerden Özel'e videolu cevap 28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’ Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster
Spor Altay'dan Beşiktaş bombası! Büyük fedakarlık
Spor

Altay'dan Beşiktaş bombası! Büyük fedakarlık

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Altay'dan Beşiktaş bombası! Büyük fedakarlık

Manchester United'da ayrılığın kıyısına yanaşan Altay Bayındır, Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor. Milli kaleci, Beşiktaş için büyük bir fedakarlık yaparak maaşını kulüp ortalamasına indirmeyi kabul etti.

Süper Lig devi Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş, Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Altay Bayındır'ın transferi için büyük mesafe kat etti. Deneyimli file bekçisiyle yapılan görüşmelerde Altay'ın da yeni bir heyecan istediği ve İngiliz ekibine veda ederek Beşiktaş'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, şartların oluşmasıyla birlikte transferi bu kez sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

 

MAAŞINDA BÜYÜK FEDAKARLIK

Öte yandan Altay Bayındır'ın Beşiktaş'a transfer olmak için yaptığı büyük fedakarlık da ortaya çıktı. Başarılı file bekçisi, anlaşma zemininin oluşması durumunda maaşını kulüp ortalamasına indirmeyi kabul etti.

Manchester United kariyerinde 2.5 yılda sadece 17 maçta sahaya çıkan Altay, kalesinde 31 gol görürken, 3 maçta da kalesini gole kapadı.

Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması
Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması

Spor

Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması

3 hafta önce görevine son verilmişti! Beşiktaş’ın efsane kaptanı kebapçı oldu
3 hafta önce görevine son verilmişti! Beşiktaş’ın efsane kaptanı kebapçı oldu

Spor

3 hafta önce görevine son verilmişti! Beşiktaş’ın efsane kaptanı kebapçı oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23