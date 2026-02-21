  • İSTANBUL
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'sorumluluk' paylaşımı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Çiftçilerle iftar programına ilişkin paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından çiftçilerle iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Toprağa emek veren, alın terini berekete dönüştüren çiftçilerin, ülkenin sessiz kahramanları olduğunu ifade eden Gürlek, gün doğmadan başlayan emeklerin, tarlaları, sofraları ve yarınları yeşerttiğini belirtti.

 

Gürlek, çiftçilerin tarlasını ve üreticilerin alın terini korumanın vicdani ve ahlaki bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü adalet sadece mahkeme salonlarında değil, tarlada filizlenen tohumda, pazarda kurulan terazide ve sofraya gelen ekmekte de tecelli etmelidir. Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir, güçlü bir tarım sektörü ise ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

