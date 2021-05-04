Son 25 yılın en büyüğü... 26 ülke Defender Europe-21 tatbikatı için hazır!

NATO, son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan "Defender Europe-21" için hazırlıkları tamamlıyor.

Tatbikata Türkiye dahil 26 ülke katılacak. 17 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek NATO tatbikatının bu yılki merkez üssü Balkanlar olacak.

Tatbikata katılacak ülkelere teçhizat ve mühimmat nakliyesi mart ayında başladı.

Tatbikat kapsamında ABD savaş uçakları, Yunanistan-Türkiye sınırına iniş yaptı.

Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir savaş gemisi, tatbikatın 5 dağıtım merkezinden biri olan Arnavutluk’un Dıraç limanına ulaştı.

Bir İngiliz savaş gemisinin de çok yakında limana ulaşacağı açıklandı.

Türkiye'nin de yer alacağı tatbikata 21’i NATO üyesi olmak üzere 26 ülke katılacak.

Tatbikat, 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştirilecek.

Bosna-Hersek, Kosova, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan da NATO üyesi olmadıkları halde “Defender Europe 21”e katılan ülkeler arasında yer alıyor.

ABD öncülüğündeki tatbikat, Rusya’ya karşı bir "gözdağı" olarak nitelendiriliyor.