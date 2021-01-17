  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Son 2 gün! Facebook, Twitter ve Instagram’a reklam yasağı
Teknoloji

Son 2 gün! Facebook, Twitter ve Instagram’a reklam yasağı

Facebook, Instagram ve Twitter gibi şimdiye kadar Türkiye’de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcıları için reklam yasağı uygulaması devreye alınacak. Facebook, Instagram ve Twitter’a, 19 Ocak itibarıyla reklam yasağı için sürenin dolduğu bildirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 08:48:00 -
Son 2 gün! Facebook, Twitter ve Instagram’a reklam yasağı

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası’nın öngördüğü düzenleme uyarınca, bugüne kadar Rusya’dan VKontakte’nin (VK) yanı sıra YouTube, TikTok ve Dailymotion Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederken, Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram’ın yanı sıra, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler ise henüz bu konuda adım atmadı.

Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyon lira ceza kesilirken, cezalar şirketlerin yurtdışındaki adreslerine tebliğ edildi.

Yasa çerçevesinde şirketlere öngörülen para cezası uygulaması aşaması sona ererken, sıra reklam yasağına geldi. Bu kapsamda şirketlere yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 ocak Salı günü reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğunun bildirileceği belirtidi. Düzenlemeye göre, şu ana kadar Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Linkedin ve Pinterest, önümüzdeki salı gününde kadar temsilcilik için adım atmazsa bundan sonra Türkiye’de reklam alamayacak.

Reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye’de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı ile söz konusu platformlarla reklam sözleşme yapılamayacak, bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.

‘Zor erişim’

Temsilcilik açmayı kabul etmeyen sosyal medya şirketleri, reklam cezasının ardından da internet sitelerine erişimi zorlaştıracak “bant daraltma” yaptırımı ile karşılaşacak. Şirketlerin, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, sosyal ağ sitelerinini internet trafiği bant genişliği, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yüzde 50 daraltılabilecek. Kararın uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için hakimliğe müracaat edebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75’i affedilecek.

LinkedIn temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren LinkedIn’in de Türkiye’ye temsilci atayacağını bildirdi. Sayan, “Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yasaklanmali

Devleti dinamitleyen hukumranligini igfal eden vatandasin mahremiyetine tecavuz eden kuresel sosyal medya derhal tamamen yasaklanmali.
  • Yanıtla
Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu
Gündem

Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu

Irak, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'larının başarısı tüm dünyada gündem oldu. Türk SİHA'larına dünya ülkelerinde..
2021 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvurusu 2021
Eğitim

2021 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvurusu 2021

DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı 2021’e hazırlanan adaylar sınav tarihini merak ediyor. Önlisans programının ardından lisans programına yerl..
Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!
Gündem

Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme gerçekleştirdiği ev kadınlarından biri dört yıl önce AK Parti'ye üye olduğunu ancak 'bir iş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay