Son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? EURO 2020 maçları hangi gün başlayacak?
EURO 2020 son 16 maçları ne zaman eşleşmeleri |16. Avrupa Futbol Şampiyonası’na son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler, grup maçları tamamlandıktan sonra son 16 turunun ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, EURO 2020 günün programı nedir?
2020 yılında düzenlenmesi gereken Avrupa Futbol Şampiyonası pandemi sebebiyle 2021 yılına ertelenmişti. Turnuva aynı isimle 2021 Haziran ayında başladı. 11 Haziran’da başlayan turnuva 11 Temmuz’da sona erecek. Grup maçları tamamlandıktan sonra son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, EURO 2020 son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
Son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? EURO 2020 maçları hangi gün başlayacak?
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.
Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:
26 Haziran Cumartesi
19.00 Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)
22.00 İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)
27 Haziran Pazar
19.00 Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)
22.00 Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)
28 Haziran Pazartesi
19.00 Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)
22.00 Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)
29 Haziran Salı
19.00 İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)
22.00 İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)