Son 10 yılın en düşük seviyesine düştü! İstanbul'u bekleyen tehlike

Kurak bir kış geçiren İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 28 seviyesine düştü. İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk da gerilerken, bu oran son 10 yılın en düşük oldu. En kurak olan Alibey Barajında su seviyesi yüzde 15.71 olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde kış ayında yağmur ve kar yağışının azlığı kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi. Böyle olunca barajlardaki su seviyesi de her geçen gün düşmeye devam ediyor. Herkeste endişeye ol açan kuraklık sebebiyle de İstanbul’da bulunan barajlardaki su seviyesi de her geçen gün azalıyor. Megakent İstanbul’a da su sağlayan barajlar son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. Verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerinde bugünlük su seviyesinin yüzde 28 seviyesinde olduğu görüldü.

Son 10 yılın en düşük değerleri ölçüldü

İstanbul’da da yağışlı havanın az olmaması sebebiyle de kuraklıktan en fazla etkilenen Alibey barajı oldu. İSKİ verilerine göre Alibey barajında 31 Ocak 2023 itibariyle yüzde 15.71 olarak ölçüldü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 15.71

Büyükçekmece Barajı yüzde 32.12

Darlık Barajı yüzde 27.17

Istrancalar Barajı yüzde 22.42

Kazandere Barajı yüzde 3.7

Elmalı Barajı yüzde 24.26

Ömerli Barajı yüzde 31.11

Pabuçdere Barajı yüzde 4.95

Sazlıdere Barajı yüzde 35.39

Terkos Barajı yüzde 34.68